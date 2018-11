Tardelli pode levar gancho pesado Segundo Procuradoria do STJD, atacante deve ser denunciado por agressão física

O que eu imaginava. Já tá no site Justiça Desportiva. "Tadelli pode levar gancho pesado", é sempre assim. Os "julgadores" de bababdo para tirar o cara de circulção. Ainda mais se tratando de Diego, um "bad-boy" assumido. Os "certinhos" odeiam esse tipo de jogador,



Engraçado, estranho mesmo não ter nada contra Carlos Eugênio Simon, a não ser a promessa de punição pela CBF. Já ouvi essa conversa fiada 300 vezes. No máximo, podem ter certeza, o "engomado jornalista-apitador" deve pegar uma "geladeira" de uma rodada.



Como o campeonato já está terminando, o tempo passa, todo mundo esquece e ele ainda vai ser personagem de matéria especial por ser o árbitro nosso representante na Copa do Mundo. E eu não sabia o quanto esse árbitro era odiado por torcidas. O que recebi de e-mails concordando com o que escrevi foi uma grandeza.



Mas é um absurdo. E eu pergunto: para que servem os inúmeros sindicatos de jogadores profissionais espalhados por esse Brasil. Não seria a hora da exigência de uma revisão na forma das arbitragens, na formação dos novos árbitros.



Tem muita gente me mandando e-mail, afirmando que "virei a casaca", que sou flamenguista, mas não é nada disso. N~so suporto os engôdos, e esse árbitro gaúcho, a exemplo de vários ouitros, de treinadores prancheteiros, e muitos jogadores, não passa de um produto de marketing.



Pelos jogadores, de verdade, ninguém.





A matéria no site:



Além de ver o título nacional escapar, o Flamengo corre o risco de perder o atacante Diego Tardelli e o zagueiro Fábio Luciano para a última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Expulsos no jogo contra o Cruzeiro, os jogadores deverão sentar no banco dos réus do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nas próximas semanas que antecedem ao jogo que encerra a participação do clube carioca no torneio.





Segundo o Procurador-Geral do STJD, Dr. Paulo Schmitt, a denúncia aos atletas depende da interpretação de quem cuidará do caso. “Não posso afirmar em quais serão os artigos que eles terão que responder, mas pelo que vi na súmula, Fábio Luciano pode ser enquadrado por reclamar contra decisões da arbitragem e Diego Tardelli por agressão", explicou Dr. Paulo Schmitt, em entrevista ao site Justicadesportiva.com.br.



Com isso, Fábio Luciano responderia ao artigo 251 (Reclamar, por gestos ou palavras, contra as decisões da arbitragem ou desrespeitar o árbitro e seus auxiliares) cuja pena é de uma a quatro partidas de suspensão.



Situação diferente de Diego Tardelli, que seria denunciado no artigo 253 (Cometer agressão física) que prevê como pena gancho de 120 a 540 dias de suspensão. Ambos artigos pertencem ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).



Na derrota do Flamengo para o Cruzeiro, por 3 a 2, no último domingo, dia 23 de novembro, os rubro-negros ficaram indignados com a não marcação de um suposto pênalti em favor do clube carioca e acabaram expulso.



De acordo com o relato da súmula do árbitro Carlos Eugênio Simon, Diego Tardelli foi expulso pois teria peitado o árbitro por trás, aos 47 minutos do segundo tempo. Já o zagueiro Fábio Luciano recebeu o cartão vermelho após o término da partida. Ele teria proferido as seguintes palavras ao árbitro: “Simon, seu sem vergonha, seu m...” sendo imediatamente expulso.