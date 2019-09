Washington rescinde contrato e volta para o Campinense O clube paraibano solicitou o retorno do atacante e as partes chegaram a um acordo.

O atacante Washington não faz mais parte do elenco alvinegro. O superintendente de futebol do ABC, Cleber Romualdo, confirmou na tarde desta segunda-feira (26) que o jogador, que estava no Mais Querido por empréstimo, junto ao Campinense/PB, acertou sua rescisão de contrato e foi devolvido para o time paraibano.



O Campinense/PB, clube de origem do atleta, solicitou o retorno de Washington e o Alvinegro chegou a um acordo com o meia e seu procurador, e concordou com o acerto. O encerramento do contrato se deu de forma amigável e o jogador já retornou a Campina Grande (PB), onde se apresentou ao Rubro-negro para os treinamentos.



Site do ABC