Empresa familiar requer habilidade e capacidade

Cedida/Ângela Bezerra Consultor diz que empresas familiares costumam estagnar.

Intervenção

A declaração é do consultor Fábio San Matin, ao explicar que há um certo receio dos sócios de que um grande crescimento pode gerar conflitos que ocasionam o fim do negócio. "Estagnar seria, então, uma decisão dos próprios gestores", afirma.Ele explica que empresa familiar é um assunto que sempre está em evidência. Entretanto - diz - as pessoas costumam relacionar esse tipo de sociedade a brigas, conflitos, falências. "O mais importante é existir uma maturidade na família para fazer os sócios enxergarem o futuro, tomando, para isso, decisões mais acertadas no presente.A sucessão é uma dessas decisões e não pode ser simplesmente imposta pelo gestor principal. Geralmente se pensa que o filho mais velho fique à frente dos negócios, mas isso não é regra e o sucessor tem que querer assumir o comando da empresa".O consultor cita o "pai" da administração, Peter Drucker, ao afirmar que toda empresa familiar deve ter pessoas na gestão que não façam parte da família. "Elas são isentas para tomar as decisões necessárias e proporcionar o equilíbrio que a empresa precisa, pois o que normalmente ocorre é que os filhos têm conflitos de idéias e de pensamentos".Nos Estados Unidos e na Europa existem grandes empresas que já estão terceira ou na quarta gerações, enquanto aqui no Brasil cerca de 95% das empresas familiares vão à falência na terceira geração. "Geralmente elas duram, em média, 50 anos", afirma.Ele destaca três fatores que podem acarretar a falência da empresa: a incapacidade dos gestores planejarem o futuro das empresas. "Pois, geralmente eles recebem a sucessão, mas não têm a capacidade estratégica para levar o negócio adiante". Segundo, o grau de motivação no negócio. "Geralmente quem tem mais motivação é quem criou a empresa. Os sucessores podem não ter a mesma paixão que o pai. O grau de motivação é diferente". Por último, os conflitos familiares, que podem provocar uma dificuldade de entendimento e de uma visão estratégica do negócio.Por isso, afirma, a sucessão costuma demorar anos e o sucessor permanece ao lado do pai até que esse processo esteja concluído. Diferente foi o que ocorreu com grupo Pão de Açúcar, há mais de dez anos, quando o empresário Abílio Diniz se viu no dilema familiar. "Ele decidiu redistribuir os parentes para o conselho administrativo e levou para dentro da empresa pessoas que ficaram à frente do comando. Isso mostrou que Diniz teve habilidade, manteve o controle do negócio e impediu a falência da empresa", relata San Martin.Uma das mais tradicionais empresas do Rio Grande do Norte, a Sam's, há 62 anos no mercado, conhecida pela produção e exportação de balas e pirulitos, passa por mudanças na estrutura administrativa. Em novembro, a justiça colocou Álvaro Murilo Crespo Júnior no comando da empresa durante o processo de intervenção.O motivo para a intervenção judicial foi o desentendimento familiar entre os irmãos Thiago, Eduardo e Washington Gadelha, desde que o primeiro se afastou da diretoria para assumir o cargo de secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, em 2006.Segundo o advogado de Thiago Gadelha, Olavo Maia Neto, quando voltou para a empresa, o empresário sentiu dificuldades para conduzir a administração por causa do rompimento absoluto de qualquer tipo de diálogo com os irmãos."Os outros dois sócios impuseram decisões, inclusive demissões de pessoas ligadas a Thiago Gadelha na tentativa de coibir a administração", explicou, esclarecendo ainda que os dois diretores - Eduardo e Washington Gadelha - possuem a maioria de 52% das ações, mas existem prerrogativas limitadas por lei para a administração que não estavam sendo respeitadas. "Durante 2006, 2007 e este ano, os diretores não fizeram as reuniões ordinárias, assembléias anuais e as prestações de contas", reclama o advogado.Olavo afirma: "O processo foi motivado por atos de abuso por parte da administração da empresa". Ele esclarece que as divergências societárias culminaram no pedido de intervenção. "O processo de intervenção afasta os diretores até haver uma solução comum entre eles", ressalta, esclarecendo que o processo cautelar é preparatório para dissolução da sociedade, que pode ser solucionado a qualquer momento, com a divisão da sociedade ou o pagamento das ações.No início de dezembro os irmãos e sócios Eduardo e Washington deram entrada em um agravo de instrumento requerendo a suspensão da liminar do juiz que instituiu a intervenção, mas o Tribunal de Justiça negou o pedido. E no último dia 10, o advogado de Thiago Gadelha, Olavo Maia Neto, deu entrada na contestação do agravo. "Acredito que a intervenção será mantida até que se solucione o litígio entre as partes", declara.