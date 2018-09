Prefeitura pretende fazer de Natal uma "cidade-temática" com ornamentação natalina Semsur destaca a iluminação prevista para o período de fim de ano na capital potiguar.

O conceito de cidade-temática será adotado pela Prefeitura do Natal na iluminação decorativa do período natalino deste ano. Pelo menos é o que promete a Prefeitura do Natal, que pretende investir fortemente no reforço dessa identidade e ornamentar todas as quatro regiões administrativas da capital.



Uma das novidades deste ano, de acordo com a Semsur, é que a iluminação especial não vai ficar restrita aos principais pontos e corredores turísticos de Natal. Além de contemplar, como tradicionalmente acontece, as praias da orla urbana e avenidas como a Hermes da Fonseca, Salgado Filho, Engenheiro Roberto Freire, Itapetinga e BR-101, serão ornamentadas outras vias importantes, como a Rota do Sol e as avenidas Prudente de Morais, Ayrton Senna, João Medeiros Filho, Mor-Gouveia, Felizardo Moura e Tomaz Landim.



Para o secretário municipal de Serviços Urbanos, Raniere Barbosa, esse trabalho eleva a auto-estima dos natalenses e potencializa o turismo local.



"Avenidas como a Mor-Gouveia, a Ayrton Senna e a João Medeiros Filho receberão essa ornamentação especial pela primeira vez. O detalhe é que não haverá diferença de uma região para a outra. A iluminação colocada na avenida Engenheiro Roberto Freire, por exemplo, será idêntica à da João Medeiros Filho", explica Reniere Barbosa.



O secretário afirma também que serão instaladas cinco grandes árvores natalinas. A principal delas, na Praça da Árvore, no bairro de Mirassol, será uma das maiores do país.



A árvore, que foi tema de diversas críticas no ano passado, deverá ser acesa pelo prefeito Carlos Eduardo no próximo dia 3 de dezembro, em uma solenidade que simbolizará a entrega de toda a iluminação natalina e que contará com um show da cantora Simone. As outras árvores luminosas serão instaladas no Parque da Cidade, na margem norte da ponte Forte-Redinha, nas proximidades da ponte de Igapó e na Ladeira do Sol.



Ainda de acordo com a assessoria da Semsur, o investimento na iluminação natalina da capital neste ano será de R$ 3 milhões, além dos demais investimentos nos festejos natalinos que a Prefeitura pretende realizar para fazer do “Natal em Natal” um dos principais eventos do país.



"Natal será privilegiada por dispor de tantas atrações especiais e típicas do período natalino. Será difícil encontrar uma capital no país com a mesma gama de ações e festividades", acredita Raniere Barbosa.