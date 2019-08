Presidente da Coopanest fala sobre a profissão Madson Vidal, presidente da Cooperativa dos Anestesistas, diz que é de responsabilidade do anestesista preservar todos os sinais vitais do individuo durante cirurgia.

Anjo da guarda. É dessa forma que o presidente da Cooperativa dos Anestesistas do Rio Grande do Norte (Coopanest), Madson Vidal, define a profissão.



Segundo ele, é de responsabilidade do anestesista preservar todos os sinais vitais do individuo, durante a realização de um procedimento cirúrgico.



“Durante um procedimento ficamos sempre alerta. O anestesiologista monitora a freqüência cardíaca do paciente, a temperatura, a pressão sangüínea, a oxigenação e o dióxido de carbono exalado”, comenta, revelando que existem procedimentos cirúrgicos que chegam a durar 24 horas.



Na profissão, muitas vezes não reconhecida, ele conta que no setor público, por exemplo, por uma carga horária de 20 horas, o profissional recebe em torno de R$ 1.040.



No setor privado, onde de acordo com ele, nenhum hospital contrata o profissional para não ter vinculo empregatício – nesse caso eles trabalham como freelance - o valor recebido pelo anestesista varia de acordo com o procedimento. “Se o procedimento é particular, geralmente, é pago ao anestesista a metade do valor pago ao cirurgião”, afirma.



Sobre os valores pagos aos cooperados, Madson Vidal explica que varia e depende da produtividade do profissional. Ele cita a cirurgia de cesariana, que na tabela do SUS é pago o valor de R$ 61,18 e o Estado complementava para R$ 248,20.



Outro procedimento citado por ele foi o de fratura de braço. Nesse caso, o SUS paga R$28,78 e o Estado complementava o valor para R$ 73. Na cirurgia de ooforectomia, que consiste na retirada do ovário, o SUS paga R$ 41,42 e o Estado complementava para R$ 108,04.



“Está tudo suspenso. Fazíamos 1.600 procedimentos por mês. Agora, após o fim dos contratos da Coopanest com o Estado, estamos atendendo somente os pacientes com risco de morte imediato”, declara. A Coopanest possui 120 cooperados.