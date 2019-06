Potiguar termina em segundo no Campeonato Mundial de Surf

Divulgação Jadson,18, conseguiu o segundo lugar no Campeonato Mundial Billabong Junior.

Em final bastante acirrada, Barger totalizou 15.34 pontos, contra 13.67 do brasileiro, que começou na frente com 8.17 e 5.50, mas viu o havaiano virar a bateria com 8.67.É a primeira vez que Barger conquista o cobiçado título mundial. Pela vitória em North Narrabeen, o havaiano fatura US$ 6,5 mil, enquanto Jadson embolsa US$ 3,4 mil pelo vice. Entretanto, o potiguar já conhece o gosto da vitória em campeonatos internacionais. Em 2007 ele conquistou o título Mundial de Surf Junior - Quiksilver ISA na categoria sub-18 derrotando o norte-americano Cory Arrambide.No campeonato de 2009, Jadson revelou a alegria pela boa campanha, mas lamentou a derrota na decisão. “Foi bom, mas eu queria mesmo é ter vencido o campeonato. Só que, infelizmente, fiquei mais de 10 minutos sem surfar, não entrava nada de onda e aí não deu mesmo. Mas, comecei bem o ano e espero que continue assim”, diz o potiguar.A vaga no pódio foi garantida com uma sensacional vitória sobre o Kiron Jabour, brasileiro naturalizado havaiano que encerrou a participação no campeonato na quinta colocação.Jadson teve uma boa perfromance e arrancou 8.67 e 9.63 dos juízes, dando-se ao luxo de descartar 7.00, 6.00 e 5.80. Kiron, que lutava pelo resultado, obteve apenas 6.23 e 6.37 nas duas melhores ondas.Para carimbar o passaporte para a decisão, o potiguar protagonizou um novo espetáculo, desta vez contra o norte-americano Tanner Gudauskas.O brasileiro arrancou dos juízes a primeira e única nota 10 da prova, somando ainda 8.00 pontos para deixar Gudauskas precisando de combinação de notas.Apesar do campeonato disputado, Jadson não planeja descanso. O atleta já está na Austrália em fase de preparação para um novo campeonato. Ele deve voltar à Natal somente no início de fevereiro, mas embarca novamente rumo a Fernando de Noronha.Além de Jadson, outro brasileiros completaram a participação nacional na competição. Alejo Muniz terminou empatado com Alex Ribeiro na nona colocação. Na mesma situação Magno Pacheco e Alex Lima terminaram na 17ª posição, enquanto Ricardo Santos finalizou na 33ª colocação.1 Kai Barger (Haw)2 Jadson André (Bra)3 Tanner Gudauskas (EUA)3 Marc Lacomare (Fra)5 Tamaroa McComb (Tah)5 Kiron Jabour (Haw)5 Maxime Huscenot (Reu)5 Matt Wilkinson (Aus)9 Alejo Muniz (Bra)9 Alex Ribeiro (Bra)17 Magno Pacheco (Bra)17 Alex Lima (Bra)33 Ricardo dos Santos (Bra)* Com informações do site Waves