Júlio Lima começa carreira solo O show "Há sempre música" dá início à nova carreira do artista nesta sexta-feira (5), na Casa da Ribeira.

O músico Júlio Lima se lança em carreira solo com o show “Há sempre música”, hoje (5), na Casa da Ribeira, às 21h.



O evento promete diversidade musical. Além da banda que acompanha Júlio, haverá as participações especiais de Caio Padilha, do maestro Franklyn Novaes e de Diego Brasil, que está com turnê marcada na Noruega.



Júlio Lima, com apenas 29 anos, tem mais de 480 músicas autorais. Começou a compor aos 16 anos, quando ainda na escola começou a tocar baixo com o intuito de formar uma banda com os colegas.



“Combinamos que cada um aprenderia a tocar um instrumento, mas só eu aprendi e acabei montando a banda com outras pessoas que não estudavam comigo”, conta.



Segundo Júlio, seu trabalho mostra “um olhar crítico sobre a vida” de forma bem humorada. O artista não gosta de rotular seu trabalho e critica a produção cultural local.



Ao procurar um produtor na tentativa de gravar o seu primeiro álbum, acredita não ter conseguido a oportunidade por não ser regionalista.



“É muito difícil conseguir apoio. A arte é cosmopolita e a música não têm rótulos! O cara estava querendo me moldar dizendo o que eu deveria tocar e eu não posso ser um compositor de um estilo só”, diz.