ABC: Marcos Paraná e Ricardinho discutem durante treino

O clima esquentou no treinamento do ABC desta sexta-feira (30). Prova disso é que os jogadores Ricardinho e Marcos Paraná discutiram depois de uma disputa de bola no treino. Para acalmar os ânimos, o técnico Heriberto da Cunha resolveu tirá-los do coletivo.



Durante o treinamento, Ricardinho entrou forte em Marcos Paraná, que não gostou. A partir daí, os dois começaram a discutir rispidamente. O treinamento prosseguiu, mas sem a presença dos dois atletas.



Com a expulsão de Gleisson contra o ASSU, Tales foi improvisado na lateral-esquerda durante o coletivo. Para o jogo de domingo contra o Baraúnas, em Mossoró, o técnico Heriberto da Cunha ainda não tem o time definido. Com dores na coxa, Ivan não treinou e antes da viagem para a capital do Oeste será reavaliado pelo departamento médico.



A torcida alvinegra pode ter novidades no time alvinegro com as estréias de Rogério, Erandir e Gaúcho. Todos estão regularizados e só dependem da vontade do técnico para jogar.