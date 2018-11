Diretor da Maternidade Januário Cicco nega problemas Kleber Morais afirma que as informações passadas por alguns médicos da unidade não procedem.

O diretor da Maternidade Escola Januário Cicco, Kleber Morais, desmentiu as informações de que na sala de parto da unidade só havia uma mesa ginecológica.



“Essa informação não procede. Temos três salas de parto funcionando, uma sala de pré-parto e outra de curetagem. No Centro Obstétrico, duas salas funcionam para cesárias e cirurgias eletivas, enquanto o centro cirúrgico da maternidade, que funciona no primeiro andar do prédio e está em reforma, fique pronto”.



Entretanto, ele afirma que historicamente a Maternidade Escola Januário Cicco enfrenta problemas de superlotação.



“Fora o Hospital Santa Catarina, a Maternidade Escola Januário Cicco é o único hospital que atende a mulher do Rio Grande do Norte, na assistência ao pré-natal, parto, cesariana e doenças e cirurgias ginecológicas".



Além disso, segundo ele, a maternidade é um local de referência no ensino da ginecologia obstétrica no Estado, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em nível de graduação e pós-graduação.



O setor de neonatologia possui 122 leitos. “Brevemente estaremos inaugurando a UTI Materna, com seis leitos”, frisa.



Sobre o contrato entre a Cooperativa dos Neonatologistas e a Januário Cicco, que se expira em 30 de novembro, ele afirma que reuniões estão sendo feitas com objetivo de resolver o impasse.



“Eles estão pedindo um reajuste de 100%, o que é inviável financeiramente e administrativamente. Queremos renovar, mas dentro dos critérios permitidos pela lei. Esperamos chegar a um consenso para evitar uma situação grave”.