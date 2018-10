Lei Seca reduz acidentes com mortes em 6,2% A fiscalização, associada à punição vigorosa, é que proporciona números mais positivos nas estradas do país.

Brasília - O número de mortes nas rodovias federais caiu 6,2% nos cinco meses de vigência da Lei Seca, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados do Departamento de Polícia Rodoviária Federal (PRF).



O assessor nacional da Polícia Rodoviária Federal, Alexandre Castilho, disse que os números mostram que a Lei Seca tem ajudado a preservar vidas. “Estamos no caminho certo. A Lei Seca é um grande instrumento de fiscalização, pois reduziu o número de mortes. A fiscalização, associada à punição vigorosa, é que proporciona números mais positivos nas estradas do país. Só que o Estado não pode fazer tudo sozinho. Tem que ter o apoio de toda sociedade.”



Ainda de acordo com os dados da PRF, entre 20 de junho e 20 de novembro, foram feitas 2.828 prisões por embriaguez ao volante e 2.486 autuações com o uso do bafômetro. No total, 5.314 motoristas foram autuados com base na lei 11.705.



As estatísticas sobre prisões e autuações mostram que o hábito de beber e dirigir dos motoristas brasileiros não diminuiu, assinalou Castilho. “As campanhas de conscientização funcionam a médio e longo prazos. É bobagem imaginar soluções a curto prazo que não envolvam fiscalização e punição ao motorista infrator. Ninguém está proibido de beber, mas está proibido de misturar álcool e direção.”



O balanço mostrou ainda que o número de acidentes no período cresceu 9,3% e o de feridos, 2,4%. Entretanto, o índice de ocorrências com mortes apresentou queda de 6,6%. Para Castilho, é uma questão matemática. “Apesar da crise, este ano foi o melhor ano da indústria automobilística e, sem dúvida , aumentou o número de veículos circulando nas rodovias do país

Agência Brasil