Bahia vence Marília por 2 a 1 e complica rival na reta final

O Bahia se despediu dos quase dois mil torcedores com uma vitória de virada por 2 a 1 em cima do Marília nesta sexta-feira, em partida válida pela 37º rodada da Série B, em Feira de Santana. Foi a nona vitória como mandante e o Tricolor chegou aos 51 pontos e subiu para a 10º colocação, enquanto o time paulista permaneceu com 42 pontos na 16º colocação.



Caso o Criciúma vença o Santo André no Heriberto Hulse neste sábado ou o Fortaleza derrote o Bragantino, em Bragança Paulista, O Marília entra na zona de rebaixamento e não dependerá somente de sua forças para se livrar da degola na última rodada.



O Bahia encerra a sua participação no campeonato diante do Gama na próxima sexta-feira, às 20h30 (19h30 na Bahia), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. No dia seguinte, o Marília enfrenta o Ceará no Estádio Abreuzão, às 16h, em Marília.



BAHIA

Fabiano; Rogério Rios, Cléber Carioca, Rogério e Ávine (Marcone); Willames, Emerson Cris, Ananias e Caio (Fausto); Paulo Roberto e Marcelo Ramos (Jones).

Técnico: Ferdinando Teixeira.



MARÍLIA

Alencar; Rafael Mineiro (Bruno Ribeiro), Flávio, Fernando (Leandro Amaro) e Serginho (Felipe Adão); João Marcos, João Vitor, Ricardinho e Altair; Ricardinho Furacão e Betinho.

Técnico: Gil Alves.



Data: 21/11/2008

Local: Estádio Jóia da Princesa, em Feira de Santana

Público: 1.986 pagantes

Renda: R$ 10.490,00

Árbitro: Cláudio Luciano Mercante Pessoa Júnior /PE(ASP.FIFA)

Auxiliares: Élan Vieira de Souza /PE e Julio Cezar Bezerra da Silva /PE



Com informações do UOL Esporte