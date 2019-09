Petrobras investirá US$ 2,8 bilhões em biocombustíveis Os recursos representam um aumento de 87% em relação ao plano de negócios anterior.

O negócio de biocombustíveis receberá o investimento de US$ 2,8 bilhões de acordo com o Plano de Negócios 2009-2013, aprovado na última sexta-feira (23/01), pelo Conselho de Administração da Petrobras. Deste total, US$ 2,4 bi será destinado à produção de biodiesel e etanol (atividade da Petrobras Biocombustível), enquanto US$ 400 milhões será voltado para infraestrutura, basicamente alcooldutos (atividade que está a cargo da Petrobras). Os recursos representam um aumento de 87% em relação ao plano anterior.



Do total de US$ 2,4 bi, 91% será investido no Brasil e 9% no exterior. “Fora do país, temos projetos previstos para Portugal, América do Sul e África”, informou o presidente da Petrobras Biocombustível, Alan Kardec, em entrevista coletiva à imprensa realizada na terça-feira (26).



Ainda sobre a atuação internacional, Kardec reafirmou a continuidade do estudo do projeto em parceria com a Galp Energia, que prevê a produção anual de 300 mil toneladas de óleo vegetal no Brasil e de 250 mil toneladas de biodiesel em Portugal. Na América do Sul, o foco será a produção de etanol e na África, em biodiesel. Ambos em fase de discussão.



No Brasil, o presidente comentou que uma das metas é a consolidação da operação das três usinas de biodiesel - Candeias (BA), Quixadá (CE) e Montes Claros (MG) - que estão em plena operação e em patamar de crescimento de produção. “Vamos operar em plena carga ainda neste primeiro semestre”.



Outro projeto desafiador da Petrobras Biocombustível é o de consolidação do fornecimento de matéria-prima para produção de biodiesel pela agricultura familiar. “Estamos intensificando este trabalho para formarmos uma rede de 80 mil agricultores familiares, atuando como fornecedores de matérias-primas para as três usinas, viabilizando assim a geração de emprego e renda no campo, de forma sustentável ambiental, social e economicamente”.



Fonte: Agência Petrobras