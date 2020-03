Área Internacional da Petrobras investirá US$ 15,9 bilhões até 2013 O país que receberá mais investimentos no período será os Estado Unidos; em segundo lugar está a Argentina.

O Plano de Negócios para Área Internacional da Petrobras prevê investimentos de US$ 15,9 bilhões entre 2009 e 2013. A maior parte de recursos será destinada às atividades internacionais de Exploração e Produção (79%), seguida de Gás & Energia (8%), Refino, Transporte, Comercialização e Petroquímica (7%) e Distribuição (5%).



O país que receberá mais investimentos no período será os Estado Unidos (28%), onde a Petrobras possui uma refinaria em Pasadena, no Texas, e concessões de exploração e produção no Golfo do México.



A Argentina, onde a Companhia é uma das maiores produtoras de petróleo e gás natural, será o segundo destino dos recursos (16%). Além de E&P, a Petrobras possui naquele país negócios de comercialização, refino e processamento, distribuição de derivados, malhas de dutos, petroquímica e geração, distribuição de energia elétrica.



No continente africano, Nigéria e Angola receberão 12% e 5% dos investimentos, respectivamente. Os demais países terão 17% dos recursos, e novas oportunidades de negócios, 22%.



Em termos de produção, a Companhia prevê crescimento de 8,8% ao ano até 2013, passando de 224 mil barris de óleo equivalente por dia (boed) em 2008 para 341 mil boed em 2013. Ao fixar a estimativa para 2020, o crescimento previsto é de 9,0% ao ano, com produção estimada em 632 mil boed ao final do período.



Em 2009, a previsão de produção total no exterior é de 244 mil boed, sendo 142 mil barris de petróleo e 103 mil barris de gás natural, em números aproximados. Em 2013, esses números devem aumentar para 210 mil e 131 mil barris, respectivamente, chegando a 409 mil barris de petróleo e 223 mil barris de gás natural em 2020.



A Petrobras está presente na Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela, Cuba, EUA, México, Portugal, Reino Unido, Turquia, China, Cingapura, Índia, Irã, Japão, Paquistão, Angola, Líbia, Moçambique, Nigéria, Senegal, Tanzânia.