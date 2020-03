Termina amanhã prazo para pagamento da contribuição de janeiro ao INSS O prazo também vale para quem trabalha por conta própria e não tem relação de trabalho com empresas ou equiparadas que optaram pelo Plano Simplificado.

Termina amanhã (16) o prazo de recolhimento da contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), referente ao mês de janeiro, para os contribuintes individuais, facultativos e domésticos.



O prazo também vale para quem trabalha por conta própria e não tem relação de trabalho com empresas ou equiparadas que optaram pelo Plano Simplificado de Inclusão Previdenciária.



O recolhimento das contribuições previdenciárias em Guia da Previdência Social (GPS) vence sempre no dia 15, mas quando a data cai no fim de semana, o vencimento é prorrogado para o dia útil subseqüente.