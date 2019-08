Diretor do América quer título Estadual e planeja disputa da série B

Vlademir Alexandre O dirigente comentou que “ainda é cedo para se fazer qualquer avaliação”.

Sem conquistar o Campeonato Estadual desde 2003, o América chega para a disputa deste ano com mudanças na diretoria do clube e no elenco de jogadores. O diretor de Futebol, Marcos Meira Pires, o “Peninha”, disse que a “expectativa é boa com relação ao Estadual”.Contudo, o dirigente comentou que “ainda é cedo para se fazer qualquer avaliação”. “Peninha” não escondeu que o objetivo do clube “é a conquista do Campeonato Estadual”. “Queremos ganhar a competição”, afirmou.Além disso, ele vê a disputa do Estadual como uma preparação visando o Campeonato Brasileiro da série B.Questionado acerca da declaração do presidente do ABC, Judas Tadeu Gurgel, ao afirmar que “todos querem tirar o título do ABC”, o dirigente alvirrubro analisa isso como “uma declaração normal”. “Bem, ele acha que está certo. Eu não critico palavra de ninguém desde que não me atinja”, disse o diretor de Futebol do América.A equipe treinada pelo técnico Marcelo Vilar estréia na competição quinta-feira (22), no Machadão, contra o Macau. Os titulares para este jogo podem ser Rodolfo; Carlinhos paulista, Thiago Messias, Adalberto e Teles; Marcinho, Alexandre, Cleisson e Dude; Fábio Neves e Rinaldo.