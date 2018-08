A rabada desbancou o camarão no festival de sabores da Pipa

Moraes Neto O Risoto de Rabada com Brûlée de Foie Gras está loge da popular rabada que se costuma preparar.

Risoto de Rabada com Brûlée de Foie Gras

O melhor "Prato Principal" foi o Risoto de Rabada com Brûlée de Foie Gras, que ganhou um tom sofisticado e ao mesmo tempo exótico com o creme feito à base de patê de fígado de ganso (Foie Gras), servido em uma taça de licor, sem esquecer do caráter regional de ingredientes como a própria rabada e o mel de engenho. O prato foi criado pelo chef de cozinha Altemar Cardoso, do restaurante Oca Toca (Pousada Toca da Coruja).O júri técnico do festival foi formado por chefs, consultores da área gastronômica, jornalistas e convidados. Para a escolha, os membros da comissão entravam anonimamente no estabelecimento, pediam o prato que estava concorrendo no festival, degustavam, davam a nota e, só então, informavam ao responsável pelo lugar o objetivo da visita. Esse critério foi escolhido pelos organizadores do evento como forma de manter ainda mais a lisura da votação.Os outros pratos escolhidos pela comissão julgadora e divulgados no último final de semana foram os seguintes: em segundo lugar na categoria Prato Principal ficou a "Lula Recheada com Lagosta e Camarão", de Maria José Silva Filha (Doors Bar e Restaurante), e em terceiro o premiado foi o "Canamarão", de Valdeci Inácio e Fabiano Paiva (Restaurante Papillon). Entre os "Lanches, petiscos e sobremesas", a "Torta Delícia", do chef Hudi Hamptom (Coffee Shop), que ficou em primeiro lugar entre o júri popular, também foi preferência do júri técnico, vencendo mais uma vez a categoria.Em segundo, a premiada foi a "Salada de ostras com jerimum", (Barraca da Neide), que também teve o mesmo resultado no júri popular, e em terceiro ficou o "Crepe Regional", de Adriana Vasconcelos e Vaninha Galvão, (Creperia Hotel Marinas).Entre restaurantes, bares e barracas, 29 estabelecimentos locais também foram avaliados quanto ao conjunto dos serviços prestados por seus profissionais, com atenção para a postura, gentileza, simpatia e higiene. Nesse item, com o "melhor serviço", o vencedor foi o Doors Bar e Restaurante.Segundo os organizadores Luciana Melo e Cláudio Freitas, o evento cumpriu com todos os objetivos propostos e obteve o resultado esperado. "A sensação de dever cumprido agora é um pouco diferente dos outros anos porque achamos o formato ideal para o Festival, que começa a mostrar sua cara de maturidade", afirmaram.» 500g de rabada de boi temperada com sal e pimenta a gosto» 50g de fois gras» (fígado de ganso)» 100g de arroz arbóreo» 100g de cebola (cubos)» 100g de cenoura (cubos)» 100g de alho (cubos)» 200g de cebola (cubos)» 100g de salsão picado» 180g de manteiga sem sal (gelada)» 50g de salsinha picada» 150g de queijo ralado» 50ml de azeite extra virgem» 100ml de creme de leite» 20ml de mel de engenho» 500ml de vinho tinto seco» 200ml de vinho branco seco» 1 gema» 200ml de caldo de legumes» Sal e pimenta a gostoEm panela quente refogue a rabada, o alho, a cebola, a cenoura, a salsinha e o salsão. Em seguida, regue com vinho tinto seco. Complete com água até cobrir os pedaços da rabada, deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 1 hora e meia. Retire a rabada cozida e separe a carne dos ossos. Reserve uma das tiras de osso. Risoto: refogue o arroz arbóreo no azeite com uma colher (de chá) de alho picado e cebola. Adicione o vinho branco, acrescente aos poucos o caldo de legumes e a carne de rabada desfiada.Após o cozimento "al dente", retire do fogo. Acrescente o queijo ralado, 80g de manteiga gelada em cubos, misture lentamente. Tempere com sal e pimenta. Guarnição: refogue o fois gras com uma colher de azeite e uma colher de cebola picada. Triture em seguida no liquidificador, peneire e deixe resfriar por cerca de 10 minutos. Bata numa batedeira o patê, o creme de leite, 50g de manteiga em temperatura ambiente e a gema.Em uma taça de licor monte o creme, em seguida, dê forma ao risoto. Coloque um pequeno osso da rabada em linha. Decore com fios de azeite de urucum e redução de vinho tinto.Rendimento: receita para 1 pessoa.