Auto escolas divergem sobre preços após resolução do Denatran

Quem solicitou a carteira de habilitação ao Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran-RN) até o último dia 31de dezembro tem o direito de pagar o valor sem reajuste na auto escola, mesmo as aulas sendo feitas em 2009.Apesar disso, algumas escolas estão cobrando preços reajustados, embora o processo de obtenção da carteira seja de 2008. A partir dos exames médicos realizados no Detran, o processo tem validade de quase um ano.Os proprietários das auto escolas, até o momento, não sabem explicar precisamente o valor do aumento, isso dependerá de quanto cada uma cobra por aula. Eles reclamam da falta de informação do Detran.A reportagem do Nominuto.com tentou falar com o Sindicato do Centro de Condutores do RN, mas nenhum membro foi encontrado.

Carga horária

Pela Resolução 285 do Denatran, a partir desde mês, o curso teórico passará de 30 para 45h, e o prático de 15 para 20h, o que deve interferir no valor dos cursos especializados.