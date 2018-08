RN vai sediar Curso Internacional de Atletismo Em novembro, o Governo do Estado realizará um curso para os alunos de Educação Física e técnicos de atletismo de todo o estado

Entre os próximos dias 10 e 22 de novembro, o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Esportes e Lazer (Seel), vai realizar no Rio Grande do Norte, um Curso Internacional de Atletismo, que está sendo promovido em parceria com a Confederação Brasileira de Atletismo, a Federação Norte-rio-Grandense de Atletismo e a Universidade Potiguar.



As aulas teóricas serão realizadas no auditório do Campus da Nascimento de Castro, nos períodos matutino e vespertino e as práticas no Centro Educacional Geração 2000 de Lagoa Nova (Caic). Participarão do curso, alunos de Educação Física e técnicos de atletismo de todo o estado.



As primeiras ações deverão ser iniciadas já neste final de semana.



*Para mais informações, entrar em contato pelo telefone 3232 1028.



Assecom