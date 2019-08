Paulo Davim defende manutenção dos contratos e reestruturação do serviço

Gabriela Duarte "A crise na saúde se arrasta há 12 anos".

A crise no setor de saúde no Rio Grande do Norte e em Natal vem tomando proporções imagináveis para a população, para os gestores e até mesmo para os médicos.



Na manhã desta sexta-feira (23), o deputado e médico Paulo Davim concedeu entrevista ao

e fez um diagnóstico atual do setor.

O deputado assume mais um mandato em meio a uma crise na saúde que tomou proporções imagináveis. Qual é o balanço que você faz?

– A crise na saúde se arrasta há 12 anos, quando foram assinados os primeiros contratos com as cooperativas, que perduraram até agora porque era cômodo. Primeiro, porque nas cooperativas estão os melhores salários. No contrato com as cooperativas, os direitos como férias, 13º e outros não são respeitados, acontecendo um desmantelamento da rede pública de saúde.A dependência vital da saúde publica com as cooperativas não se resolve da noite pro dia. Acho que as coisas têm que ser feitas com parcimônia, com compreensão.

Em relação à rescisão de contrato com as cooperativas, não era necessário um tempo para a suspensão desses contratos?

- Precisa sim de um tempo para transição. A cogitação de uso de tendas para cirurgias não é a melhor. Quem se arriscaria a abrir o peito para uma cirurgia cardíaca no meio de uma tenda de exército? Essa solução é para atendimento mais simples, como uma epidemia de dengue. Temos que ter um hospital de trauma e equipar nossos hospitais para procedimentos. Na verdade, a saúde pública de Natal vive um verdadeiro caos.

O quadro já é de morte nas filas?

- Muitas mortes já estão acontecendo e muitas não são relatadas. Os verdadeiros responsáveis são os gestores e o poder público, que nos últimos 12 anos não se prepararam para isso. João Pessoa, por exemplo, se preparou para isso. Natal não tem hospital público, só tem o Walfredo e o Santa Catarina, na Zona Norte. Do sistema de saúde, só sobraram os escombros. Não se resolve os problemas da saúde assim. Temos que acabar essa fogueira de vaidades.

As autoridades de saúde parecem estar batendo cabeça. É isso?

– Isso é verdade. Eu não defendo cooperativas, mas não dá para bloquear os serviços de saúde de uma hora para outra.

O Ministério Público está correto quando paralisa o sistema de saúde?

Não dessa forma, acabar por acabar e deixar a população desassistida. Eu defendo que aconteça no Brasil o que acontece em outros países, em que o profissional ou trabalha no público ou trabalha no privado. A opção pela carreira de estado deve ser bem remunerada, não se pode pagar a um profissional que trabalha com vida R$ 1 mil, é irreal. A solução de tornar a carreira pública ou privada, como acontece no jurídico, é a melhor opção para essa crise na saúde.

E quais as soluções imediatas para a saúde?

- Manter os contratos. A proposta que defendi foi a manutenção dos contratos, com prazo para que o poder público transforme o sistema de saúde de forma lenta e gradual. Precisamos fazer uma programação dos contratos sem colocar em risco milhares de vida.

– Quem é o grande vilão do poder público?

- Todos os poderes têm uma parcela de responsabilidade. O município é responsável pela atenção básica, já o poder estadual é responsável pelo setor de alta complexidade da saúde, como cirurgias de grande porte, as cardíacas e as neurocirurgias. O governo federal é responsável pelos convênios, ou seja, pela política a ser executada pelos municípios.

– Então, houve negligência do poder público?

- Seguramente, os gestores foram pouco responsáveis pela gestão da saúde nos últimos 12 anos. Por mais que as autoridades não gostem da minha declaração, a responsabilidade pela gestão é do poder publico.

- Vamos ter solução para a saúde?

- A solução só virá mediante uma decisão formal da justiça. Se o poder judiciário se apiedar do sofrimento dos doentes, nos corredores, nas ruas, nas filas dos hospitais, a crise terá uma solução. Mas já temos milhares de ações judiciais correndo na Justiça.Confira abaixo a entrevista completa concedida aodesta sexta-feira (23).