Governo vai pagar contas de energia de agricultores prejudicados por enchentes Ao todo serão repassados mais de R$ 300 mil para quitar débitos de agricultores do vale do Açu com a Cosern.

O Governo do Estado vai quitar os débitos dos agricultores prejudicados pelas enchentes do ano passado com a Cosern. Ao todo serão repassados mais de R$ 300 mil para quitar débitos de agricultores do vale do Açu com a Cosern.



A lei que autoriza a quitação, de número 9.166, foi publicada na edição desta quinta-feira (8) do Diário Oficial do Estado (DOE). De acordo com o texto da lei, a verba para saldar os débitos dos agricultores sairá do orçamento anual da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc).



As dívidas dos agricultores familiares beneficiados são referentes a consumo de energia elétrica entre os meses de junho a setembro do ano passado. Pela lei, o valor total que será repassado pela Sejuc à Cosern não pode ultrapassar R$ 303.590,84.



A lei também elenca as exigências para o agricultor familiar ser beneficiado. Pelo documento, só poderá ser incluído na lista o produtor rural que: aufira, no mínimo, oitenta por cento de sua renda bruta anual com a exploração agropecuária ou extrativista; que resida na propriedade ou em local próximo; que detenha, no máximo, quatro módulos fiscais de terra; e que mantenha até dois empregados permanentes.



Essa lei é destinada apenas aos agricultores familiares que residam nos municípios de “Assu, Ipanguaçu, Carnaubais, Alto do Rodrigues, Pendências, São Rafael e Afonso Bezerra, todos afetados por enxurradas que implicaram declaração de situação de emergência devidamente homologada pelo Governo do Estado”.