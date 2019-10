Núcleo de prática jurídica seleciona advogados para atuar na UERN O contrato tem validade de um ano prorrogável por igual período e a remuneração é de R$ 1.374,76.

A direção da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FAD/UERN), através do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), divulga o processo seletivo simplificado para contratação provisória de dois advogados, com inscrição na OAB Seccional Rio Grande do Norte.



As atribuições do cargo são: realizar audiências referentes aos processos que tramitam na Comarca de Mossoró, vinculados ao Núcleo de Pratica Jurídica da UERN; proceder regular acompanhamento processual e ofertar assistência aos clientes; e orientar estagiários no ambiente do fórum, quando eventualmente solicitado.



As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no período de 2 a 4 de fevereiro de 2009, de 8h às 11h e 14h às 16h, na Secretaria do Núcleo de Prática Jurídica, localizada na rua Almino Afonso, 399, Centro, Cep 59.610-210, Mossoró (RN). A Carga horária é de 40 horas/aulas, nos turnos matutino e vespertino. O contrato tem validade de um ano prorrogável por igual período e a remuneração é de R$ 1.374,76.



Os candidatos serão selecionados através de duas etapas: prova prático-discursiva (eliminatória) e prova oral, entrevista e análise dos currículos (classificatória). Saiba mais sobre sobre as etapas e o conteúdo programático no site da UERN: www.uern.br.





Documentos

O candidato deverá apresentar cópia xerográfica dos seguintes documentos no ato da inscrição: Carteira de identidade; Carteira da OAB/RN; CPF Diploma ou certificado de conclusão de graduação em Direito, conferido por instituição reconhecida pelo MEC; Curriculum Vitae atualizado e comprovado.



Cronograma do processo seletivo



2 a 4 de fevereiro 2009 - Inscrições.

6 de fevereiro 2009 - Prova prático-discursiva.

9 de fevereiro 2009 - Resultado da primeira fase.

10 e 11 fevereiro 2009 - Período para Recurso.

12 de fevereiro 2009 - Publicação do Resultado definitivo da primeira fase.

13 de fevereiro 2009 - Prova oral e entrevista.

16 de fevereiro 2009 - Publicação do resultado da segunda fase.

17 e 18 de fevereiro 2009 - Prazo para Recurso.

20 de fevereiro 2009 - Resultado final definitivo.

Mais informações: 3315-2105