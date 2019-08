Brasileiros afetados pela crise protestam no Japão contra demissões em massa Objetivo é mostrar para a sociedade japonesa as dificuldades que os imigrantes estão passando.

Um grupo de brasileiros fez um protesto hoje (18) em Tóquio, no Japão, contra as demissões em massa geradas pela crise financeira internacional.



De acordo com a agência de notícias BBC, a manifestação, organizada por um grupo de lideranças que recebeu o nome de SOS Comunidade, reuniu cerca de 400 pessoas, mais da metade era de brasileiros que protestaram por melhores condições de vida.



Miguel Kamiunten, um dos organizadores do evento, disse que o objetivo da passeata foi mandar um recado ao governo japonês de que os brasileiros são unidos e mostrar para a sociedade japonesa as dificuldades que os imigrantes estão passando por causa da crise.



Entre as principais reivindicações estavam a revisão da lei de terceirização da mão-de-obra, moradia temporária aos que estão desalojados e apoio para a reinserção no mercado de trabalho através de treinamento e capacitação profissional.



Os manifestantes pedem também melhores condições para adaptação das crianças brasileiras nas escolas públicas e apoio para as empresas e escolas que prestam serviços à comunidade brasileira que vive no país.



Segundo a presidente da Associação das Escolas Brasileiras no Japão, a professora Julieta Yoshimura, o número de evasão escolar de estudantes de escolas brasileira está em torno de 60%.



“Muitas crianças estão em casa , sem fazer nada, pois os pais não podem pagar as mensalidades, mesmo com a maioria das escolas dando descontos e facilitando o pagamento”, avaliou a educadora.



Antes do início da manifestação foi realizada uma assembléia para coletar assinaturas para um abaixo-assinado que será encaminhado ao governo japonês com os pedidos dos imigrantes.



Uma nova manifestação está marcada para o dia 1º de fevereiro, em Nagóia, capital da província de Aichi, que abriga o maior número de brasileiros no Japão.