Artur Neto vai poder contar com o atacante Ivan Os desfaques contra a Ponte serão Márcio Santos e Everton não entram em campo por motivo de suspensão.

Na tarde desta quinta-feira (20), o ABC definiu os últimos detalhes para o próximo jogo contra a Ponte Preta no sábado (22). No coletivo, o técnico Artur Neto fez duas modificações no time principal para suprir a ausência de Márcio Santos, suspenso com terceiro cartão amarelo, e Éverton, por motivo de expulsão. O atacante Ivan treinou normalmente e está à disposição para o jogo contra a Ponte Preta, devendo formar dupla de ataque com Ronaldo Capixaba.



Na primeira parte do treino, o técnico experimentou os jogadores Elton, Ronaldo e Ivan, sendo substituídos posteriormente por Marcelinho, Fábio Silva e Alexandre, respectivamente. Artur Neto explicou que preferiu poupar Ivan para o jogo, deixando o atleta em campo apenas um tempo para não forçar a musculatura da panturrilha.



O técnico ainda explicou que testou alguns jogadores, mas a estrutura do time deve ser a mesma. “Trabalhamos hoje com a base que vinha jogando as últimas partidas, até porque temos desfalques para o jogo. A intenção é a mesma dos outros jogos: a vitória” completou.



O treinador falou ainda sobre a chance de espantar de vez a chance de rebaixamento já no próximo jogo. Ele disse o clima trabalhado dentro do ABC é de muita tranqüilidade para continuar buscando a seqüência de vitórias interrompida na partida contra o Marília, na rodada passada.



O jogador Alexandre Oliveira também destacou que todo o grupo está focado no objetivo de consolidar a permanência do time na Série B no ano de 2009. “Já adiamos demais esse resultado. Deixamos o Marília empatar no final do jogo passado, mas essa é a oportunidade que temos para ganhar. Não queremos deixar a ‘decisão’ para o último jogo”.



Apesar da confiança do grupo, Alexandre fez a ressalva que a Ponte Preta é um time muito forte e que não vem à Natal para passear. Ele disse que o jogo vai ser difícil, já que o ABC busca a vitória também para terminar a competição em uma melhor posição no Campeonato Brasileiro.



Ben-Hur revelou que o grupo também trabalha a ansiedade, fator que pode contribuir negativamente. O zagueiro lembrou que no jogo passado, o time chegou por diversas vezes na área do Marília mas não teve calma na hora da finalização. “Temos que entrar em campo de forma inteligente. Vamos tentar ir pra cima nos 15, 20 minutos de partida, mas sempre com cuidado para não levar um contra-ataque e perder a chance de vencer”, disse.



Venda de ingressos



A diretoria do ABC definiu para o feriado de Nossa Senhora da Apresentação , os novos locais de venda de ingressos para o jogo ABC x Ponte Preta. Central de bilhereira do Machadão, inclusive com ingressos de estudantes; Panificadora Estrela D´alva, nas Rocas; Agronorte. Emaús; Livraria Câmara Cascudo.