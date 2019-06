Rinaldo está perto de um acerto com o América

Divulgação/Site do Fortaleza Diretoria do América quer confirmar hoje a contratação de Rinaldo

Uma reunião que será realizada hoje entre os principais conselheiros para que seja viabilizado uma espécie de pré-acerto sobre quem poderá arcar com as despesas de contratação desse importante atleta para a temporada de 2009.O clube rubro ainda não descartou a possibilidade de negociação com o meia Geraldo, jogador que disputou a Série A pelo Clube Náutico Capibaribe. Por outro lado, o meia Roma foi descartado.O América faz sua estréia no Estadual no dia 21 de janeiro, jogando em Natal, no estádio Machadão, diante da equipe do Macau. Os macauenses vêm para o campeonato sob o comando do treinador José Soares.Com informações do blog vermelho de paixão