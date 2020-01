Carlos Alberto diz que determinação dará vitória no clássico Capitão do Vasco da Gama está de volta ao time depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão.

O capitão do Vasco, Carlos Alberto está de volta ao time para o jogo deste domingo (08/02), contra o Fluminense no Maracanã, após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo e ter ficado de fora da vitória sobre o Resende. Para ele, quando a bola rolar no clássico, as tradições ficarão de lado e o time que estiver mais determinado sairá de campo vitorioso. A partida começa às 19h10 (horário de Brasília).



- Quando a bola rolar, as místicas e tradições ficarão de lado. Temos que ter a certeza e consciência de saber que todos nós temos condições de ajudar o Vasco. Para isso, estamos em busca da regularidade e o mais determinado dentro de campo sairá vitorioso - disse Carlos Alberto.



Segundo o jogador, em um clássico tudo pode acontecer e o Vasco estará mais forte e mais concentrado ainda do que nas rodadas anteriores.



- Em um clássico tudo pode acontecer. Temos 50% de chance de vencer e 50% de chance de perder. Temos que chegar concentrados e estaremos mais fortes também. O importante domingo é que o Vasco vença. Minha função é de servir meus companheiros. Se eu fizer gols tudo bem, se não fizer tudo bem também - completou o capitão cruzmaltino.



Dorival Júnior

Neste domingo (08/02), Dorival Júnior estará no comando do Vasco pela primeira vez no Maracanã, onde o time enfrenta o Fluminense pela 5ª rodada da Taça Guanabara. O técnico vascaíno espera que seus atletas possam manter a mesma postura que têm mantido até o momento na competição.



- O clássico é como uma partida normal, estou tranquilo. É preciso ter tranquilidade para passar confiança aos meus jogadores, porque esse talvez seja o primeiro momento decisivo de uma equipe em formação. O elenco está consciente de que nada ainda foi feito e espero que eles mantenham a mesma postura do início- disse o treinador.



Para Dorival Júnior o jogo contra o Fluminense é importante, mas não vai decidir o campeonato.



- Para mim, tudo tem o seu valor dentro da limitação. A partida domingo valerá três pontos e só. Uma vitória será boa para qualquer lado, mas não será a vitória nesse jogo que dará o título para o Vasco ou uma derrota vai nos tirar da zona de classificação. Não vejo o Fluminense com inferioridade, eles estarão mais atentos em razão da derrota na última partida. A realidade é que você vai do céu ao inferno rapidamente, por isso estamos trabalhando para tirar a diferença das demais equipes. O clássico tem tudo para ser um grande jogo e estaremos preparados para isso - completou Dorival.



O elenco vascaíno realizou, na manhã deste sábado (07/02), o último treinamento antes da partida de domingo (08) contra o Fluminense, no Maracanã. Na movimentação realizada no Vasco Barra, os goleiros Tiago, Fernando Prass e Cestaro fizeram um treinamento específico para aprimorar agilidade e reflexos com o preparador Carlos Germano.



Os jogadores de linha fizeram atividade de alongamento e treinaram jogadas de bola parada, cobranças de falta, pênaltis e finalizações