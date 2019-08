Economista avalia que redução da taxa de juros é benéfica para o RN Para Adelmo Freire, efeitos no Estado serão positivos em relação ao aumento do consumismo.

O Banco Central anunciou nesta quarta-feira (21) a redução de 1% na taxa básica de juros (Selic) para investimentos na economia, uma das alternativas para manutenção de empregos e criação de novos postos de trabalho. A taxa é o principal instrumento para controle da inflação.



O economista Adelmo Freire analisa que os efeitos serão positivos no Rio Grande do Norte, com aumento de consumo. “A partir do momento que os bancos se prontificaram a conceder o crédito, criam condições de aumento no consumo e manutenção dos empregos”.



O Comitê de Política Monetária (Copom) agendou para os dias 10 e 11 de março uma nova reunião para discussão de uma nova taxa de juros. “Esperamos que em março, o Banco Central conceda uma redução ainda maior, estimulando a economia”.



O economista confirma que a redução vai impulsionar o consumo, na medida em que reduz os juros do cheque especial e das parcelas de prestação de produtos. “A medida cria uma linha de otimismo para o consumidor, sendo um fator motivador para a economia real”.



Segundo Adelmo, o Estado não sentiu os efeitos da crise em relação a mudanças no quadro de empregos. “No Rio Grande do Norte não há um processo de efeito de crise, não temos falência nem demissões nas grandes empresas”, frisa.



Para ele, a estabilização dos empregos propicia a normalidade nos gastos mensais, sem a interferência de retração de consumo. “A economia do Estado não foi abalada com a crise financeira internacional. A realidade local será influenciada positivamente com a redução na taxa de juros”, diz.