Lula não vai interferir na disputa pelas Presidências da Câmara e do Senado

Antonio Cruz/ABr Lula: distância da disputa para não provocar desgaste com base governista.

Segundo participantes da reunião, o melhor cenário para a disputa seria o consenso em torno de candidaturas únicas para as duas Casas. No entanto, com a entrada de José Sarney (PMDB-AP) na disputa no Senado, o governo optou por não interferir no processo e deixar que o resultado seja definido unicamente pela dinâmica dos partidos, afirmaram fontes do Palácio do Planalto.Conforme relatos das fontes, também foram discutidos temas da área econômica. O presidente e os ministros consideraram positivos os efeitos das medidas anunciadas na última semana para manter o otimismo no setor. Eles se referiam à liberação de R$ 100 bilhões para o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e ao plano de investimentos anunciado pela Petrobras, no valor de US$ 174 bilhões até 2013.O único participante regular da reunião de coordenação ausente foi o vice-presidente, José Alencar, que passou ontem (25) por uma cirurgia para retirada de tumores da região do abdômen.De acordo com fontes do Planalto, o presidente Lula se mantém informado sobre o estado de saúde de Alencar. Nesta segunda-feira Lula procurou saber como estava o vice após a cirurgia, que terminou na madrugada. Amanhã à tarde, Lula cumpre agenda de compromissos em São Paulo e não está descartada a possibilidade de uma visita a Alencar.Participaram da reunião de coordenação política os ministros de Relações Institucionais, José Múcio, da Casa Civil, Dilma Rousseff, da Fazenda, Guido Mantega, do Planejamento, Paulo Bernardo, da Secretaria de Comunicação, Franklin Martins, da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Dulci e da Justiça, Tarso Genro.