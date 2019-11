José Agripino pede voto a José Sarney

Vlademir Alexandre

“Precisamos de um presidente no Congresso que passe equilíbrio ao país, um presidente que tenha sido presidente”, disse, defendendo que seu candidato tinha duplo trânsito com o presidente Lula e com a oposição.Ele foi o último orador a falar na tribuna e o único orador a pedir votos para José Sarney. Depois do líder da oposição, o senador Garibaldi Alves (PMDB), fez um discurso de despedida e deu a palavra aos dois candidatos a presidência, Tião Viana (PT), que fala nesse momento, e José Sarney. Ambos terão dez minutos.Em seguida, haverá a votação.