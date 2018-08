Manifestantes bloqueiam entrada de funcionários na Reitoria

Geraldo Miranda Protesto foi na manhã desta quinta-feira.

Os sindicalistas tentaram entrar no prédio da Reitoria no intuito de mostrar suas idéias, mas foram impedidos pelos funcionarios, que fecharam as portas fazendo com que o clima ficasse tenso.Em resposta à atitude dos funcionarios, os manifestantes do Sintest bloquearam o acesso, não permitindo a entrada e saída dos funcionários e demais pessoas. Muitos quiseram sair pela janela e porta dos fundos, sendo impedidos pelos manifestantes. A fúria dos sindicalistas só foi controlada com a chegada da gerência do setor pessoal.Apesar do controle da situação pela gerência do setor pessoal, a manifestação continuou até o fim da manhã, atrapalhando o atendimento às pessoas que procuravam por documentação e processos.