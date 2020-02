Fátima Bezerra considera Polo das Tilápias resposta à oposição

Vlademir Alexandre Presidente Lula: expectativa é que discurso dê "troco" à oposição.

“O programa mostra a emancipação econômica das pessoas em relação aos incentivos econômicos”, comentou a deputada federal, acrescentando que a visita representa também a preocupação do governo em alcançar um novo patamar no tocante aos programas sociais.O programa Bolsa Família é taxado de “esmola” e acusado de tornar dependente os seus beneficiários, concentrados a maior parte no Nordeste. No assentamento Canudos, localizado em Ceará-Mirim, o Polo de Tilapicultura dispensou centenas de família de receber o benefício.Lula chega a Natal logo mais, às 11h40, e segue de helicóptero junto com a governadora Wilma de Faria (PSB) e o prefeito de Ceará-Mirim, Antônio Peixoto, para o assentamento, onde fará um discurso. A visita deverá durar cerca de duas horas.