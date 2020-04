Depósito de armas da Aeronáutica explode em São José dos Campos e deixa um ferido Comando da Aeronáutica informou que o incidente ocorreu por volta das 14h desta quarta, após uma sequência de queima de materiais explosivos em um dos paióis.

Uma pessoa sofreu escoriações leves devido a explosão de um depósito de armas do Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial (CTA), da Aeronáutica, localizado em São José dos Campos, no Vale do Paraíba (SP).



Em nota, o Comando da Aeronáutica informou que o incidente ocorreu por volta das 14h desta quarta-feira (18), após uma sequência de queima de materiais explosivos em um dos paióis.



No texto, a Aeronáutica informa que a área foi evacuada e isolada por precaução e que o Corpo de Bombeiros foi acionado para apoiar as equipes de combate à incêndio do CTA. O Comando da Força já começou a investigar as causas da explosão.



Em seu site, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais na Área de Ciência e Tecnologia (Sindct) diz ter protocolado um requerimento ao Comando da Aeronáutica em que pede, além da interdição em um raio de 500 metros do local do acidente, a realização de inspeção externa; que as conclusões sobre as causas do acidente sejam tornadas públicas e que sejam tomadas as devidas providências para zelar pela vida dos funcionários.