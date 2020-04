Moradores da rua Décio Fonseca, nas Rocas, reclamam da falta d'água Problema se arrasta há cerca de um mês e está sendo provocado pela troca de canos realizada pela Caern.

Os moradores da rua Décio Fonseca, no bairro das Rocas, há dias vêm enfrentando a falta d´agua. A dona de casa Maria das Neves Costa disse que o problema se arrasta há cerca de um mês e, de 15 dias pra cá, não consegue encher a caixa d'água. “Ficamos a ver navios”, disse, explicando que a falta está sendo provocada pelo serviço de troca de canos de amianto pelo PVC que a Caern vem realizando no local.



Ela reside na rua há 18 anos e disse nunca ter enfrentado um problema como esse antes. “Só ontem (18) à noite é que a água começou a subir para a caixa”, enfatiza dona Maria das Neves, confiante de que agora a situação tende a se normalizar.



Para a lavadeira Georgina de Azevedo Queiroz o problema é ainda mais grave. “A água passa dias sem vir e quando chega vem fininha, não dá nem pra lavar a roupa. Hoje, que está mais forte, aproveitei para colocar o serviço em dia”, afirmou, lembrando que há moradores que recorrem ao carro-pipa.



Segundo a assessoria de imprensa da Caern, a troca foi necessária devido aos constantes problemas que vinham sendo provocados em decorrência do longo tempo de uso dos canos, que quebravam constantemente. A partir de hoje (19) o abastecimento d'água naquela área tende a se normalizar, garante a empresa.