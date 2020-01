Sitoparn espera conversa com a prefeita Os proprietários dos alternativos esperam que Micarla encontre uma solução para o impasse gerado pela bilhetagem eletrônica.

O fluxo de passageiros já caiu cerca de 70% e o Sindicato dos Proprietários dos Transportes Opcionais (Sintoparn) continua aguardando um encontro com a prefeita Micarla de Sousa.



Os proprietários dos alternativos esperam que a chefe do executivo municipal encontre uma solução para o impasse gerado pela bilhetagem eletrônica implantada pelos ônibus. O uso do cartão eletrônico restringe o uso dos opcionais, já que eles não possuem o mesmo sistema.



A presidente do Sitoparn, Edileuza Queiroz, afirmou que a determinação do tipo de fardamento e crachá realizada pela Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STTU), publicada, nesta terça-feira (10), no Diário Oficial do Município (DOM), foi acordada junto ao sindicato.



“Precisávamos começar a organizar essa situação”, declarou Edileuza. Na semana passada, representantes do Sitoparn entregaram à secretaria uma série de reivindicações. A principal solicitação é referente à bilhetagem eletrônica.