Governo do Estado exonera 21 servidores por nepotismo

Gabriela Barreto Carvalho: “Vamos passar um pente-fino para averiguar se ainda há nepotismo na nossa administração".

De acordo com o secretário chefe do Gabinete Civil, Gustavo Carvalho, o Governo chegou a esses servidores após eles responderem a um questionário elaborado pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos (Searh).“São servidores que têm vínculo familiar de até terceiro grau com pessoas que ocupam cargos de chefia no Governo. Por isso tiveram que ser exoneradas”, explicou Carvalho.O chefe do Gabinete Civil lembrou ainda que se por acaso algum servidor omitiu o parentesco no questionário, será exonerado sumariamente. “Vamos passar um pente-fino para averiguar se ainda há nepotismo na nossa administração. Se houver, ele será encerrado sumariamente”.Veja a lista dos 21 servidores exonerados e os cargos que ocupam no Governo do Estado:

Maria Célia Pessoa Porpino

- Chefe de Departamento de Unidade de Saúde – CDUS II, da Secretaria de Estado da Saúde Pública

Antônio Carlos Magalhães Alves

- Subcoordenador de Produção no Semi-Árido, da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca

Vicente de Oliveira Neto

- Chefe de Departamento Administrativo – CDUS II, do Serviço de Verificação de Óbitos/SVO, em Natal-RN, unidade integrante da rede assistencial da Secretaria de Estado da Saúde Pública

Arinaldo Vitor Medeiros

- Subcoordenador de Capacitação de Arte e Cultura, da Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários e Apoio à Reforma Agrária

Expedito Mendes de Rezende

- Chefe da Unidade Instrumental de Administração Geral - UAG, da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania

Crystianne Grandi Fernandes

- Oficial de Gabinete do Gabinete Civil do Governador do Estado

Lourival Rocha Júnior

- Subcoordenador da Prefeitura do Centro Administrativo – Gabinete Civil do Governador do Estado

José Gercino Saraiva Maia

- Coordenador de Projetos Especiais - COPES, da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social

Ana Cristina Olímpio Guedes

- Subcoordenador de Planejamento, Operações e Gestão Social, da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social

José Dantas

- Subcoordenador de Apoio Técnico, da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social

Chrystian Cirino de Medeiros

- Chefe da Unidade Instrumental de Finanças – USF, da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social

Maria Verônica Borges da Silva

- Chefe de Grupo Auxiliar de Nutrição, da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social

Lúcia Edite Araújo Maia

- Subcoordenador de Projetos e Monitoramento, da Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos

Maristela Gomes Pinheiro

- Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários e Apoio à Reforma Agrária

Pedro Paulo Alves Gaag

- Chefe de Departamento de Unidade de Saúde – CDUS II, da Secretaria de Estado da Saúde Pública

Célida Maria Linhares de Lima Leite

- Diretor da 12ª Diretoria Regional de Educação, da Cultura e dos Desportos – DIRED, da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, com sede em Mossoró/RN

Nicodemus Ferreira da Silva

- Coordenador Operacional, da Secretaria de Estado do Turismo

Lívia Lopes Matos

- Diretor de Unidade de Apoio de Saúde – DUAS, da Secretaria de Estado da Saúde Pública

Welson Assunção Ramos

- Coordenador de Estudos Sócio-Econômicos, da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Sânzia Ferreira Cavalcanti

- Subcoordenador de Fortalecimento Profissional, da Secretaria de Estado do Turismo

João Batista de Medeiros Júnior

- Assessor do Vice-Governador