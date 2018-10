Dengue: Falta de abastecimento de água será combatida

Divulgação Necessidade de acúmulo de água traz mais criadouros do mosquito.

A Secretária Estadual de Saúde Pública (Sesap) junto com os prefeitos elegeram as cidades que receberão o plano. Segundo a consultora estadual de dengue, Cristiane Fialho, os 20 municípios foram priorizados devido ao alto índice existente da doença.Um desses municípios, ainda não definido, será escolhido para participar do projeto-piloto, que acontece no próximo mês. “Iremos focar no abastecimento de água e avaliaremos o resultado para então aplicar nas demais localidades”, explicou Cristiane.O saneamento deve contar com parceiros como a Caern e a Funasa. Órgãos como a Polícia Rodoviária, o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) e a Caixa Econômica Federal também serão acionados para participarem do trabalho.Participaram do projeto as cidades: Natal, Parnamirim, Macaíba, Ceará Mirim, Extremoz, São Gonçalo, São José, Mossoró, João Câmara, Caicó, Santa Cruz, Pau dos Ferros, Apodi, Assú, São Paulo Potengi, Currais Novos, Acari, Jardim do Seridó e Macau.