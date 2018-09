Ex-prefeito de Pedro Velho e empresário são processados por improbidade administrativa

O Ministério Público Federal no RN (MPF/RN) ajuizou na quinta-feira (13) uma ação por improbidade administrativa contra o ex-prefeito do município de Pedro Velho, Lenivaldo Brasil Fernandes, e o diretor da empresa Engastern Construções Sérgio Eduardo Rodrigues da Silva.O ex-prefeito deixou de prestar contas do convênio firmado com o Ministério da Integração Nacional para recuperação de 45 casas destruídas pelas enchentes.Em setembro de 2000, o Ministério repassou 150 mil reais para a reconstrução das moradias. Para executar os serviços, o município firmou contrato com a empresa Engastern Construções, que assumiria a responsabilidade das obras pelo valor de R$ 155.226,00, quantia paga em sua totalidade pela prefeitura.No entanto, a fiscalização realizada pela Caixa Econômica Federal quanto à correta aplicação das verbas federais constatou uma série de irregularidades. Entre elas, a ausência do projeto de engenharia e do memorial descritivo das unidades residenciais, além da comprovação de que apenas 40% dos nomes dos moradores e endereços verificados conferiam com a relação de beneficiários.Como as casas não foram reconstruídas em sua totalidade, a Secretaria-Executiva do Ministério da Integração Nacional solicitou o recolhimento de R$ 63.526,80 pela prefeitura, referente às 17 unidades habitacionais que não foram reformadas.Conforme foi apurado no procedimento administrativo instaurado pelo MPF/RN, isso significa que o município recebeu as verbas, mas não executou os serviços de forma satisfatória, causando prejuízo ao erário.Segundo a procuradora da República Cibele Benevides Guedes da Fonseca, que assina a ação, o gestor público não pode deixar de prestar contas, nem desobedecer os serviços previstos em convênio . "Trata-se de dinheiro público. O réu não pode receber os recursos e simplesmente não dizer, como que por teima ou capricho, o que fez com eles ou onde eles estão", enfatiza.O ex-prefeito e o empresário já foram condenados criminalmente pelos mesmos fatos, em processo que tramita na 2ª Vara da Justiça Federal. Pelo ato de improbidade administrativa, o MPF/RN requer suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor em questão e proibição de contratar com o Poder Público, receber benefícios, incentivos fiscais e creditícios pelo prazo de três anos.Os dois processados serão notificados pela Justiça Federal para se manifestarem no prazo máximo de 15 dias.

* Fonte: MPF.