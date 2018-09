Arte contemporânea é exposta no 2º Salão de Artes Visuais

Fotos: Isabela Santos Goleiros, de Henrique José ganhou prêmio-aquisição

Segundo a presidente da Funcarte, Isaura Rosado, a exposição funciona como uma ponte entre a tecnologia e a inovação. “Ela pretende estimular e difundir a produção da arte que utiliza tecnologia”, fala.As peças misturam diversos aparatos tecnológicos. Raio-laser, técnicas fotográficas modernas, fotocópias, tintas e outros materiais se misturam e interagem para criar arte.“A idéia desse salão é a inventabilidade. Os trabalhos são de artistas inventores”, diz a coordenadora e curadora do Salão, Tânia Andrade.Seguindo sugestão da comissão julgadora da primeira edição, a Fapern fez uma mudança na premiação dos trabalhos. Na segunda edição do Salão, foram conferidos três prêmios-aquisição no valor de R$ 2,5 mil para os melhores avaliados pela Comissão Julgadora.As obras contempladas foram a instalação Goleiro, do fotógrafo Henrique José; o painel Led message for you, de Jean Sartief; e Madonas de Artur Sousa.Os outros 17 artistas receberam o valor de R$ 500 como incentivo à produção de sua obra. "O fato é que os artistas têm custos para produzirem as suas obras que estarão à mostra do público. Esse incentivo garante a produção", explica Tânia Andrade.Inscreveram-se 44 artistas com 72 obras. Para os trabalhos que não foram selecionados, foi aberto um espaço para exposição na biblioteca.Na ocasião, será lançada a nova edição da Revista Ciência (publicação da Fapern) com o catálogo completo dos dois salões.