Greve dos servidores da Saúde deve acabar quinta-feira (27)

Vlademir Alexandre Sônia Godeiro diz que está esperando apenas a entrega de um documento para votar o fim da greve.

A proposta do Governo do Estado de pagar a primeira parcela dos três meses de gratificações atrasadas e garantir a mudança de nível em 3% no salário base deverá ser o suficiete para acabar a paralisação, já que a proposta foi feita pelo próprio sindicato.“Estamos esperando apenas o documento oficial para levar a proposta para ser votada em assembléia junto ao servidores”, relatou a representante do Sindicado dos Servidores da Saúde (Sindsaude) Sônia Godeiro.Ela afirma que está esperando a definição da data de pagamento das gratificações atrasadas para encaminhar a proposta. Segundo a sindicalista, os deputados prometeram levar a documentação assinada pelo secretário de Saúde, George Antunes, até a manhã desta quinta-feira (27). A assembléia dos servidores deverá acontecer no mesmo dia no período da tarde.