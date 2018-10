Reunião para discutir legalidade do contrato entre Prefeitura e Banco do Brasil é adiada Na semana passadas os vereadores haviam solicitado a convocação de secretários e o procurador geral do município para dar explicações.

Através de requerimento, os vereadores aprovaram a convocação dos secretários, Dácio Galvão, Urbano Medeiros; o procurador geral do município, Waldenir Xavier e Virgínia Ferreira para darem explicações acerca do contrato da Prefeitura com o Banco do Brasil. A reunião que deveria ocorrer nesta quarta-feira (19) ficou para amanhã, às 17h na Câmara Municipal de Natal.



Na sessão ordinária da terça-feira (11), os vereadores aprovaram cinco requerimentos referentes ao contrato da Prefeitura com o Banco do Brasil. Quatro, de autoria do vereador Salatiel de Souza e aprovados pelos outros parlamentares, pediam à Caixa Econômica, Banco do Brasil e à própria Prefeitura cópias dos contratos que estavam em vigor e do novo acordo celebrado.



A quinta proposta, também aprovada, foi do vereador Emílson Medeiros (PPS). O parlamentar solicitou ao Ministério Público Federal a abertura de inquérito com vistas a analisar o contrato firmado pelo município com o Banco do Brasil. No pedido, o parlamentar fez uma série de questionamentos à Prefeitura, como qual o motivo que levou o Executivo a não realizar uma concorrência pública do tipo melhor oferta para escolher o banco das contas dos funcionários.