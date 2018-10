Nasemana: Vereador acusa MP de manipular degravações

que circula neste sábado (22), destaca Vereador acusa Ministério Público de manipular degravações;Editorial: O Ministério da Saúde divulgou, esta semana, o mapa da dengue no Brasil.O documento aponta que Mossoró está entre os cinco municípios que atualmente estão em situação de risco para ocorrência de surto de dengue;Diógenes Dantas: Micarla vai interferir com “força”: Não há a menor chance de a líder do PV abstrair-se do processo de suma importância para o futuro de sua administração. A prefeita eleita Micarla de Sousa disse, durante almoço da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, que não iria interferir na eleição da Presidência da Câmara;• Na Política: Defesas no ataque• Na Política: Defesa de Dicksson diz que MP agiu com “revanchismo insjustificável”;• Na Política: Salatiel na briga com as forças do além;• Na Política: Aquino diz que votou pela derrubada do veto com incentivo do PV;• Marcos Alexandre: A Comissão de Finanças e Fiscalização da Assembléia Legislativa traçou um calendário para discussão e votação do Orçamento Geral do Estado, exercício de 2009;• Roberto Guedes: MP precisa ver pagamento;• 20 Perguntas: Vestibular 2009: É hora de manter a calma;• Na Entrevista: Paulo Alexandre de Souza Silva, superintendente de Promoção, Licitações da Agência Nacional de Petróleo;• Na Energia: Petrobras oferece programa de qualificação para empresas fornecedoras;• Na Cidade: Vestibular da UFRN começa neste domingo (23)• Na Cidade: Aumento nas mensalidades de escolas particulares do Estado pode chegar a 15%;• Na Economia: Uma estação de bons negócios;• No Dois: Boatos: rumores e notícias falsas que se alastram pelos meios de divulgação;• No Estilo: Dicas para os vestibulandos;• Na Cultura: 2º Salão de Artes Visuais Abraham Palatinik.• Na Tecnologia: Car-kará faz da UFRN referência internacional em aerodesign;• Getúlio Soares destaca o aniversário de Tereza Barreto Aguiar;• Flash Nominuto: Festa do EvaNave;• Pessoas que você precisa conhecer melhor: Rilder Campos;• No Turismo: Passaporte para o turismo interno;• Zenaide Castro destaca o lançamento do 2º Festival do Camarão;• No Esporte: ABC vai com a “macaca” para ficar na Série B;• No Esporte: América: Jogando para não perder;• No Esporte: Ele respira esporte: Gileno Souto;• No Ataque: Edmo Sinedino destaca a usina de robôs;• Alan Oliveira destaca os dois jogos e as diferenças;• Na Gastronomia: Quality Pescada;• Coluna Estar Bem: Sono e Menopausa;.• 1º de Abril - Av. Rio Branco/Centro• Tio Patinhas - Av. Rio Branco/Centro• Mensageiro da Paz - Av. Rio Branco/Centro• Cia. - Rua Floriano Peixoto/Palácio dos Esportes• Revistaria Atheneu - Av. Campos Sales• Banca Atheneu - Av. Campos Sales• Banca Cidade do Sol - Av. Afonso Pena• Banca Prática - Av. Afonso Pena• Banca Atual - Rua Apodi• Banca Virtual - Nordestão do Alecrim• Revistão do Super - Av. Prudente de Morais/Próximo ao Hiper• Hiper Banca - Av. Nascimento de Castro• Boa Leitura - Nordestão da Salgado Filho• Banca Globo - Próximo ao Ded de Candelária• Banca Souza e Silva - Praça de Candelária• O Garrafão - Candelária• Revistaria Atheneu Hiper - Ponta Negra• Revistaria Cidade do Sol - Av. Eng. Roberto Freire/Ponta Negra• Banca Veja - Av. Deodoro/Próximo ao Nordestão• Banca da Diva - Rocas• Banca Natal I - Rua Vigário Bartolomeu/Centro• Banca J. B. da Cunha - Rua Princesa Isabel/Centro• Cigarreira Canaã - Av. Rio Branco/Próximo ao Banespa• Briza Conveniência - Praia do Meio