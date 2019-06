Venda de veículos novos cresce 11,54% em dezembro Em dezembro, foram vendidas 345.447 unidades, contra 309.712 do mês anterior.

São Paulo - A venda total de veículos novos em dezembro de 2008 aumentou 11,54% em relação a novembro, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira (6) pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Em dezembro, foram vendidas 345.447 unidades, contra 309.712 do mês anterior.



Já em comparação com dezembro de 2007, quando foram vendidos 413.143 veículos novos, houve queda de 16,39%.



No acumulado de 2008, foram vendidas 4.849.497 unidades, contra 4.248.275 do mesmo período do ano anterior, crescimento de 14,15%. Os números incluem automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motos e implementos rodoviários