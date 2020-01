Decisões da Operação Impacto saem no próximo mês

Fotos: Fred Carvalho Juiz confirma decisões para março

A operação

Os denunciados

O juiz Raimundo Carlyle de Oliveira Costa, da 4ª vara Criminal de Natal, deve proferir no próximo mês decisões interlocutórias sobre a culpa de cada um dos envolvidos no escândalo que chamou a atenção da sociedade potiguar, ao apontar um esquema de pagamento de propinas a vereadores para a aprovação de mudanças no Plano Diretor da cidade.O prazo se configurou porque o único dos denunciados que faltava ser citado para apresentar defesa prévia, Klaus Charlie Nogueira Serafim de Melo, foi encontrado pelos oficiais de Justiça no dia 2 passado. “Com isso, os advogados dele têm 10 dias para apresentar a defesa prévia por escrito. Em seguida, abro vistas ao Ministério Público de todas as defesas apresentadas pelos denunciados.Legalmente os promotores têm cinco dias para se manifestar. Mas, como isso é humanamente impossível devido à quantidade de documentos, esse prazo será extrapolado. Por isso, acredito que até o fim de março devo decidir se algum denunciado pode ou não ser absolvido sumariamente”, falou Raimundo Carlyle, em entrevista exclusiva.O juiz não apontou quantos e nem quem, mas antecipou que existem “fortes possibilidades” de haver absolvições sumárias do processo no próximo mês. “Já analisei algumas das defesas apresentadas e vi que há essa possibilidade. Só não posso confirmar isso ainda”, adiantou.Mesmo após essa decisão interlocutória (pronunciamento do magistrado de cunho decisório, independentemente de seu conteúdo específico, e que, por isso, não tem o efeito de encerrar o processo ou o procedimento em primeiro grau) do juiz Raimundo Carlyle, tanto o Ministério Público, quanto as defesas dos denunciados podem recorrer ao Tribunal de Justiça.“E eu acho que é isso que deve ocorrer. Caso eu decida absolver sumariamente algum dos denunciados, é muito provável que os promotores de Justiça recorram. O mesmo deve acontecer na hipótese de eu decidir manter qualquer denunciado no processo. Mas aí o recurso será da defesa dele”, explicou.Conforme o Nasemana publicou em novembro passado, a maioria dos defensores pede a absolvição sumária dos denunciados por acharem que as investigações da polícia e do Ministério Público foram vazias e erradas. O principal alvo dos defensores foram as interceptações telefônicas (grampos) realizadas no período das apurações, que foram iniciadas próximo ao período de apreciação dos vetos a três emendas ao Plano Diretor de Natal, no ano passado.As investigações policiais foram comandadas pelo delegado Júlio Rocha, da Delegacia Especializada em Investigação de Crime Contra a Ordem Tributária (Deicot). Já as apurações ministeriais foram feitas pelos promotores de Defesa do Patrimônio Público.Essa foi primeira vez desde a época da deflagração da operação Impacto que Raimundo Carlyle concedeu entrevista a um veículo de comunicação. Ele explicou todo o trâmite judicial que segue o processo.“Caso tudo transcorra dentro da normalidade, sem tantos recursos, há possibilidade de eu sentenciar esses denunciados ainda este ano. Mas, sinceramente, acho muito difícil isso acontecer. Acredito que a maioria dos denunciados quer mesmo é que esse processo perdure por muito tempo”, falou.Carlyle destacou um ponto positivo durante o processo. “Por incrível que pareça, nunca, em nenhum momento, recebi pedido para nada. Não foi tentada nenhuma interferência política, como muita gente chegou a acreditar que haveria. Nem mesmo os desembargadores do Tribunal de Justiça me procuraram para saber do andamento do processo, o que é muito comum de ocorrer. Essa foi uma surpresa agradável e surpreendente para mim”.Outro fator de relevância apontado pelo juiz é que a polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário cumpriram seus papéis. “Todos sabemos que as penas previstas para esses supostos crimes que teriam sido cometidos pelos denunciados são pequenas. Mas mesmo assim os policiais e os promotores de Justiça desempenharam bem a função de investigar e denunciar qualquer indício de irregularidade. Isso acontece em todo o país civilizado e foi o aconteceu nesse caso”.O magistrado se disse “satisfeito” com o resultado da operação Impacto. “Como cidadão, acho que essa operação foi, sim, impactante. A prova disso é que alguns dos denunciados nem mesmo conseguiram se reeleger, embora não tenham sido considerados culpados. E enquanto juiz do processo também acho que essa operação tenha sido exitosa. Mas há uma ressalva: na minha opinião, o tempo do trabalho de investigação prévia poderia ter maior. Com isso, poderia ter se obtido uma quantidade maior de provas. Mas nada que prejudique o processo”, analisou.Carlyle também fez questão de frisar que conduziu todo o processo de forma técnica, obedecendo o que determina a Lei. “Exemplo disso é que foram pedidas prisões temporárias para o dia da operação e não permiti, por achar que não eram necessárias. Isso prova que minhas decisões foram, são e sempre serão meramente técnicas. Se, no meu entender, alguém tiver que ser sentenciado, assim será por caráter técnico. E quem discordar da minha decisão tem todo o direito de recorrer dela”.As penas dos crimes denunciados na operação Impacto variam de um a 18 anos de reclusão, além de multa. Os vereadores, que são acusados de corrupção passiva, podem pegar de 1 a 8 anos de prisão e também pagamento de multa.Os assessores parlamentares que tiveram envolvimento no esquema podem ser condenados de 1 a 8 anos de prisão, também por corrupção passiva, mas com o agravante de ocuparem cargos comissionados, o que prevê um aumento de um terço da pena. Eles também pagarão multa, caso sejam condenados.Já os empresários, que foram os corruptores ativos, podem pegar até 18 anos de prisão, pois também são acusados de lavagem de dinheiro. 