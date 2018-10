Milan Junior Camp lança promoção na reta final

Até agora 60 alunos já se inscreveram para a colônia de férias Milan Junior Camp (MJC) atingindo 50% das vagas. Para Maurício Maeterlink, coordenador do MJC, esta promoção estimula a formação dos grupos nesta reta final das inscrições. O MJC foi desenvolvido pelo clube italiano A.C. Milan e é praticado em todo o mundo e vai acontecer na Cidade do Sol, Natal, de 14 a 20 de dezembro, na APCEF (Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal), localizada na Rota do Sol, oferecendo 120 vagas neste primeiro ano.As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no escritório da Companhia do Futebol, situado à Rua Amaro Albino Pimentel, 190, Boa Viagem, (81) 3465-9272 e no escritório do Milan Junior Camp, em Natal, na esquina da Avenida Miguel Castro com a Rua dos Potiguares, em Lagoa Nova, (84) 3234-0453, em loja anexa ao Posto de combustíveis BR, de segunda a sexta, das 14h às 18h, ou pelo site oficial do programa www.milanjuniorcamp.com.br.O Milan Junior Camp (MJC) acontece na época mais divertida do ano: as férias escolares. O programa é voltado para meninos e meninas de 8 a 13 anos e possui toda estrutura necessária para receber os participantes, já que conta com três campos gramados, parque aquático com toboágua, campos de futebol de areia e futevôlei, restaurante, além de uma imensa área verde. A acomodação será no Blue Marlin Resort, localizado na praia de Cotovelo e as turmas serão divididas por sexo e faixa-etária.As atividades do MJC serão ministradas por técnicos italianos da equipe do A. C. Milan, auxiliados por técnicos e monitores locais, além de uma equipe multidisciplinar com psicopedagoga, professores, recreadores, enfermeiros, entres outros profissionais que montarão diversas atividades, tais como: clínica de futebol para meninos e meninas, atividades recreativas, culturais e de lazer, apresentação de peças de teatro, palestras, vídeos, show de palhaços e mágicas.O pacote do Milan Junior Camp inclui: uma semana de hospedagem no Blue Marlin Resort, quatro refeições diárias (café, almoço, jantar e lanche), com cardápio elaborado por nutricionistas do clube italiano; kit Adidas Milan Academy, composto por dois uniformes oficiais do Milan Junior Camp, cinco horas diárias de treinamentos de futebol, entretenimento, atividades culturais e muita diversão.Além disso, prêmios especiais serão oferecidos aos participantes do programa, dentre eles o sorteio de camisas oficiais do Milan autografadas por Kaká, Alexandre Pato e Ronaldinho Gaúcho, entre outros; sorteio de um pacote completo (passagem, hospedagem e alimentação) para participar do MILAN JUNIOR CAMP DAY em Milão, na Itália, no qual visitará o CT do Milan e a fábrica da Ferrari; entrada para uma partida do clube no estádio San Siro e participação em um torneio de futebol com os participantes do MJC de outros países.O clube italiano A. C. MILAN é um dos mais bem-sucedidos e importantes times de futebol do mundo. O MJC é realizado em mais de 45 países do mundo. No Brasil já está implantado em nove estados há mais de 10 anos e deverá contar com cerca de 22.000 participantes em 2008. Em 2007, o modelo brasileiro foi premiado como o melhor do mundo pelo Milan.