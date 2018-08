Sesap e Ministério da Saúde fiscalizam atendimento da rede básica Projeto tem propósito de monitorar e prestar suporte ao programas de saúde nos municípios do RN.

A Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) estará realizando a partir desta segunda-feira (10) até sexta-feira (14) na capital e no interior o projeto Pacto pela Saúde. Serão quarenta profissionais capacitados para avaliar a situação de atenção primária e dos serviços de saúde essenciais.



Esta parceria é da Coordenadoria de Promoção da Saúde (Cps/Sesap) com o Ministério da Saúde. De acordo com a coordenadora da ação, Celeste Rocha, este projeto é pioneiro, pois os objetivos são dar suporte aos municípios que dispõem de maior fragilidade e instigar os de resultados positivos mantendo um padrão de qualidade.



Segundo ela, as equipes vão realizar o monitoramento de programas, como de combate ao câncer de colo do útero e diagnosticar causas de problemas, como a alta mortalidade infantil. Esta inspeção era feita a distância, porém neste mês será feita presencialmente.



Os profissionais serão divididos em seis equipes para fiscalizar 19 municípios. São eles: Extremoz, Nova Cruz, João Câmara e Ceará Mirim, Canguaretama, Macaíba, Parnamirim, Santa Cruz, Senador Elói de Souza, São Gonçalo do Amarante, São José de Mipibú, Mossoró, Açu, Caicó, Currais Novos, Apodi e Pau dos Ferros.



As prioridades das equipes serão a saúde do idoso, controle do câncer do colo do útero e de mama, redução das mortalidades materna e infantil e fortalecimento de respostas às doenças emergentes e endemias.



Outros pontos a serem avaliados pelas equipes serão os atendimentos básicos a pessoas portadoras de deficiência, a saúde do trabalhador, melhora da capacidade de resposta dos sistemas de saúde e saúde do homem.



Este projeto é um conjunto de reformas institucionais criadas pelo SUS, em conjunto entre as três esferas de gestão (União, Estado e Município). O objetivo é promover melhorias e inovações nos instrumentos de gestão, a partir da melhoria da maior eficiência e qualidades das repostas do SUS e da redefinição das responsabilidades de cada gestor.