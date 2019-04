Márcio Alemão, ex-ABC, pega 120 dias por doping Zagueiro e Edwilson acabaram suspensos por terem sido flagrados em exame antidoping; médico foi absolvido.

Dois casos de doping no mesmo time foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta segunda-feira, dia 22 de dezembro. Em sessão realizada pela Segunda Comissão Disciplinar, os jogadores Edwilson e Márcio Alemão, ambos tendo disputado a Série C do Campeonato Brasileiro de 2008 pelo Confiança/SE, foram suspensos por 120 dias, por unanimidade.



Os dois, que estavam suspensos preventivamente desde o último dia 8, só poderão voltar a campo no dia 28 de março de 2009. Já o médico Agnaldo Clestino, denunciado em dois processos – um de cada jogador – foi absolvido, após decisão por maioria de votos. Os jogadores devem recorrer das penas ao Pleno do STJD, onde podem ter a suspensão reduzida à metade.



O clube afirmara antes do julgamento que segue os ditames formais para não ministrar substâncias proibidas. O médico do clube informou também que nunca tomou conhecimento que os atletas teriam ingerido alguma substância proibida, assim como disse nunca ter receitado tais substâncias. O jogador Alemão, durante seu depoimento pessoal, disse que foi o massagista que lhe deu um remédio para dor de cabeça durante o jogo, já que o médico do clube se encontrava suspenso.



A defesa ainda não decidiu se entrará com Recurso na tentativa de diminuir a pena. Mas nada que se faça diminuirá o sentimento de tristeza de Márcio Alemão. O jogador deixou o Tribunal sem comentar muito o resultado do julgamento e apenas lamentou o acontecido.



"Eu levei a culpa pelo que outra pessoa fez. Não ingeri droga alguma e vou pagar por isso. Lei é lei e tem que ser cumprida, mas eu não tirei vantagem de nada disso, pelo contrário, só me prejudiquei. Sou um pai de família e como vou fazer agora?", indagou o jogador.



