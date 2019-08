Felipe Maia nega crise no DEM e afirma que Rosalba dirá quem terá apoio do partido em 2010

Vlademir Alexandre Felipe Maia: "DEM tem um projeto único".

Em referência à matéria publicada pelo jornal Gazeta do Oeste, de Mossoró, que disse haver uma crise interna no DEM, Felipe Maia afastou possibilidade de qualquer tipo de distanciamento entre ele e a senadora Rosalba Ciarlini (DEM) e disse que mantém um contato constante com a parlamentar democrata. Segundo Felipe, não há qualquer tipo de desgaste entre os dois, tampouco da senadora com José Agripino.“Hoje a noite eu estarei com a senadora Rosalba em evento no interior do estado, assim como amanhã também estarei. Isso mostra que não há qualquer tipo de desgaste”, disse Felipe Maia.Apesar das declarações de que poderia apoiar outros nomes para a disputa pelo Governo do Estado, Felipe Maia garante que a candidatura de Rosalba ao Governo é uma candidatura natural, “que não é fabricada por diretórios, e sim, nascida na população do estado e de Mossoró”.Questionado se Rosalba é a sua candidata ao Governo do Estado, Felipe Maia passou a responsabilidade para a própria senadora. “No momento oportuno, será a senadora Rosalba que dirá quem será o candidato com o apoio do Democratas, e não eu”, disse o deputado.