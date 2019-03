Inscrições do Prominp são prorrogadas para domingo

As inscrições para o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp) da Petrobras, que se encerrariam dia 19, foram prorrogadas para este domingo (21) na internet. Nos postos credenciados, o prazo final continua sexta-feira (19).No Rio Grande do Norte, o Prominp está oferecendo 400 vagas, a maior parte delas em Mossoró. Em todo o Brasil são 21 mil vagas e 61 cursos profissionalizantes em 12 estados. Essa é a quarta edição do curso de qualificação do Programa.Os cursos gratuitos se destinarão a profissões como encarregado de estrutura, caldeireiro offshore, instrumentista reparador e gerente de condicionamento e comissionamento, entre outras.Os interessados devem se inscrever no processo seletivo público até o dia 19 de dezembro, através do site www.prominp.com.br . As provas do processo seletivo serão realizadas no dia 18 de janeiro de 2009.O valor da taxa é de R$ 22 para nível básico, R$ 38 para os níveis médio e técnico e R$ 56 para nível superior. O candidato que for aprovado no processo seletivo e estiver desempregado receberá uma bolsa-auxílio de R$ 300 (nível básico), R$ 600 (médio e técnico) e R$ 900 (superior) durante o curso.

* Fonte: Agência Brasil