Impasse sobre cajueiro de Pirangi deve continuar no carnaval

Elpídio Júnior Rua São Sebastião que será mão dupla durante o carnaval.

A promotora do Meio Ambiente de Parnamirim, Luciana Cavalcanti, marcou na tarde desta quinta-feira (19), uma reunião com o Idema para resolver o impasse sobre a poda do cajueiro de Pirangi, mas o órgão não compareceu ao encontro.

A reunião foi remarcada para o dia 3 de março. Por enquanto, o cajueiro vai continuar do mesmo jeito. Luciana Cavalcanti está tentando providenciar uma licença ambiental junto ao Idema para solucionar a situação.

Nesta sexta-feira (20), às 10h, a promotora se reunirá com o secretário de Transporte de Parnamirim, Antônio Batista, para definir como será o trajeto da praia durante o carnaval.

A assessoria da prefeitura de Parnamirim informou que o sentido Natal/ litoral Sul será feito pela rua São Sebastião (parte lateral do cajueiro) seguindo pela rua Pedro Moura até Búzios. Trajeto feito normalmente pelos motoristas.

A volta para Natal será realizada também pela rua São Sebastião, já que a interdição da rua Márcio Marinho (frente do cajueiro) acontecerá a partir das 16 horas, exceto na segunda de carnaval, (a partir das 14h) por causa do desfile do bloco das Virgens.

A rua São Sebastião está com boa parte do seu espaço tomado pelos galhos do cajueiro, mas mesmo assim será mão dupla durante o carnaval.