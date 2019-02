Prefeitura faz seminário para divulgar ações de modernização

Luana Ferreira kalazans Bezerra: "cada Secretaria receberá um banho de modernização.

A reunião contou com membros da equipe de transição da futura prefeita Micarla de Sousa, entre eles o engenheiro civil Kalazans Bezerra, cotado para assumir a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb).O projeto de modernização, ainda em andamento, faz parte do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM), do Ministério da Fazenda, e custará R$ 15 milhões.Ele envolve consolidação da legislação municipal, redesenho dos procedimentos e normas da Semurb, elaboração de uma nova base cartográfica municipal, recadastramento imobiliário, capacitação de servidores e cadastro multifuncional no SIG – Sistema de Informações Geográficas.O SIG, que deverá ser entregue já em 2009, integrará dados detalhados sobre população, habitação, educação, saúde de cada área geográfica do município, o que ajudará nos trabalhos de diversas Secretarias.

“Vamos ampliar e muito esse projeto”, informou Kalazans Bezerra antes de participar do seminário. O engenheiro civil que integra a equipe de transição de Micarla de Sousa disse que cada Secretaria receberá um “banho de modernização” que envolve, entre outras coisas, informatização e integração melhor das Secretarias.Ele adiantou ainda que a futura prefeita manterá o número de Secretarias, mas fará remanejamento de funções entre as diversas pastas. Com relação à Semurb, Bezerra defendeu a regulamentação do Plano Diretor e fazer um “pacto da sustentabilidade”. “É preciso abrir um canal de comunicação com todos os segmentos da sociedade. Os empresários não podem ser mais vistos como bandidos e os ecologistas, como ecochatos.”