Polícia Civil prende quadrilha na Zona Norte A polícia, através de denúncia anônima, foi informada da presença de homens armados no loteamento José Sarney. Ao chegar ao local foram recebidos com tiros.

Uma ação conjunta dos policiais civis do 6º e 12º distrito resultou na prisão, na manhã desta segunda-feira (16), de quatro homens suspeitos de assaltos e na apreensão de duas armas de fogo. Dois dos presos tem mandado de prisão decretado pela Justiça Estadual. A polícia investiga a participação dos acusados em assaltos a comércios, veículos e residências.



A polícia chegou aos acusados através de informações anônimas. Populares ligaram avisando da presença de homens armados no loteamento José Sarney. Imediatamente, a Polícia Civil reuniu as equipes das delegacias de Santarém (12º Distrito) e Pajuçara (6º Distrito). Os agentes se deslocaram ao local indicado e lá foram recebidos à bala.



Os suspeitos correram e, na fuga, pularam os muros de várias casas. Quatro acabaram presos. São eles: Giovani Luiz Barbosa da Silva, 21 anos; Jorcelando Machado de Souza, 23; Thiago Henrique Paulino da Silva, 21 anos; e Luiz Henrique Lima da Silva, 19 anos. Este último tem contra si um mandado de prisão decretado por fuga de unidade prisional.



Segundo a polícia, Giovani Luiz estava armado com um revólver calibre 22. Outro flagrado com uma arma foi Thiago Henrique, detido de posse de uma pistola calibre 765. Ele foi preso pelo porte ilegal de arma e por ter um mandado de prisão em aberto. Ainda foram apreendidos no local, munições calibre 38, estojos de pistola calibre 380 e chaves de automóveis cuja procedência os suspeitos se negaram a dizer. “Temos informações que na fuga um deles jogou a pistola num telhado, mas não conseguimos localizá-la”, falou um agente do 6º DP.



Os quatro detidos vão responder a inquérito por formação de quadrilha. Quem foi flagrado armado, ainda vai responder a procedimento por porte ilegal de arma. Agora a polícia concentra as investigações para desvendar uma série de crimes cujas suspeitas recaem sobre os presos.



Segundo o delegado geral da Polícia Civil, Elias Nobre, entre os crimes investigados estão os assaltos a uma lotérica, a uma empresa administradora de plano de saúde e aos moradores de uma casa de praia. “Vamos checar todos os antecedentes criminais dos presos e aprofundar as investigações para checar todas essas suspeitas”, disse o delegado.